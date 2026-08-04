Ravenna, incidente: signora 90enne si ribalta con l’auto e finisce all’ospedale

Una Opel Zafira guidata da una anziana novantenne si è ribaltata sulla sede stradale in via Camporesi a Ravenna. Verso le 12 di oggi, per cause al vaglio della Polizia Locale, l’auto condotta dall’anziana è entrata in contatto con una Dacia e una Jeep per poi ribaltarsi su un fianco. Sul posto i sanitari del 118 hanno soccorso l’anziana grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto la signora dall’abitacolo. La donna è stata trasportata all’ospedale di Ravenna con un codice di media gravità.