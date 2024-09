Ravenna, incidente: si schianta contro un platano con l’auto, 31enne gravissimo

Sbanda con l’auto e si schianta contro un platano. Un gravissimo incidente questa mattina verso le 7.30 a Ravenna in via Trieste, all’altezza della Micoperi. Vittima del sinistro un uomo di 31 anni alla guida di una Dacia che proveniva da Marina di Ravenna. Ad un certo punto la sua auto ha sbandato a sinistra (probabilmente per un colpo di sonno) quindi il 31 enne ha sterzato bruscamente a destra per provare a tornare sulla corsia di competenza, finendo con lo schiantarsi contro un contro un platano con la fiancata lato conducente. L’impatto è stato violentissimo: dopo l’arrivo dei soccorsi, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato con l’elimedica (atterrata nel parcheggio dei cantieri Rosetti) all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.