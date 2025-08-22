Ravenna, incidente: scontro tra un furgone e una bici elettrica, grave 22enne

Un grave incidente stradale oggi pomeriggio verso le 16 a Ravenna in via Sant’Alberto, tra le frazioni di San Romualdo e Sant’Alberto. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, all’altezza del fiume Lamone, l’autista di un furgoncino bianco si è visto sbucare all’improvviso sulla sinistra una bici elettrica guidata da un giovane straniero di 22 anni. L’impatto è stato piuttosto violento, con il ragazzo sulla bici che ha sbattuto contro il parabrezza per poi cadere sull’asfalto. Sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza ed è stato poi richiesto l’intervento dell’elimedica che ha trasportato il ferito con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. La via, già teatro di gravi incidenti in passato, è chiusa al traffico.