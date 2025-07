Ravenna, incidente: scontro tra moto e camion a San Bartolo, gravissimo un ragazzo

Un tremendo incidente stradale questa mattina San Bartolo, nel circondario ravennate. Sulla via Cella, una moto si è scontrata contro un camion che usciva da una ditta e si stava immettendo sulla via Cella. In quel momento si è verificato l’impatto con una moto Ktm condotto da un giovane che procedeva verso il paese. Il giovane poco più che maggiorenne è stato trasportato in gravissime condizioni in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi, la strada al momento è chiusa.