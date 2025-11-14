Ravenna, incidente: scontro tra auto e moto, grave giovane motociclista

Un grave incidente questa mattina a Ravenna in via Trieste. Verso le 8.45, all’altezza dell’ingresso della Micoperi, una Rover in fase di manovra è stata centrata in pieno nella parte posteriore da una Honda 600 guidata da un 26enne. L’urto è stato molto violento, con il giovane motociclista 26enne sbalzato via e rovinato sull’asfalto. Le sua condizioni sono apparse subito piuttosto gravi ed è stata attivata l’elimedica. L’elicottero è atterrato nel piazzale della Micoperi e ha caricato d’urgenza il giovane all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Illeso l’uomo alla guida dell’auto. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico la Polizia Locale di Ravenna, che ha disposto il senso unico alternato, con pesanti e inevitabili ripercussioni sulla circolazione.