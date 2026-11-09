Ravenna, incidente: scontro all’incrocio, grave motociclista sbalzato dentro al fosso

Incidente stradale questa mattina verso le 8.30 a San Pietro in Trento. Un uomo di 59 anni a bordo di uno scooter è stato sbalzato dal suo mezzo dopo uno scontro con un’auto (guidata anch’essa da un uomo) all’incrocio tra via Minarda e via Rampina. Nell’impatto il motociclista (che si stava recando al lavoro a Forlì) è volato rovinosamente fino al fosso adiacente alla carreggiata. La paurosa dinamica del sinistro ha attivato subito i Carabinieri di Filetto e i sanitari del 118, accorsi con l’ambulanza per le laboriose operazioni di recupero del ferito, che comunque è rimasto sempre cosciente. È stata quindi attivata l’elimedica che lo ha trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità.