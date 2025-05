Ravenna, incidente: schianto all’incrocio, grave 70enne

Un pauroso incidente stradale questa mattina a Ravenna in via Bassette all’incrocio con via Di Vittorio. Si tratta di un incrocio spesso teatro di incidenti purtroppo anche gravi: anche questa volta all’origine una mancata precedenza. Il sinistro si è verificato alle 8.45 tra una Fiat Punto e una Alfa Romeo. Ad avere la peggio il conducente della Punto, colpita sulla fiancata. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il ferito, un uomo di 70 anni trasportato in gravi condizioni in ambulanza al Bufalini di Cesena. Illeso il conducente dell’Alfa Romeo. Sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze, la Polizia Municipale con due pattuglie. Molto pesanti le ripercussioni sul traffico.