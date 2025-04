Ravenna, incidente: prende la curva troppo larga e si ribalta col furgone

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Ravenna. In viale Randi un furgone procedeva in direzione centro, quando ha imboccato una curva a destra, all’altezza della via Michele Pascoli. Per cause in via di accertamento, l’autista ha preso la curva troppo larga, con il furgone che ha impattato sulla segnaletica verticale e poi si è ribaltato. Sul posto la Polizia municipale di Ravenna e i Vigili del Fuoco. In una zona molto trafficata, per fortuna nessun altro veicolo o persona sono stati coinvolti. Illeso anche il conducente del furgone.