Ravenna, incidente: precipita con l’auto in una scarpata e sbatte contro un albero, scoperto dopo una ricerca laboriosa in mezzo alle frasche

Pauroso incidente nel primo pomeriggio di oggi a Ravenna, dove un 82enne è stato rintracciato dopo essere finito in una scarpata. Un ritrovamento non senza difficoltà da parte di Vigili del Fuoco e Sanitari del 118. Il sinistro si è verificato oggi verso le 14.30 in via Guiccioli a Sant’Antonio, nei pressi dell’incrocio con la via Sant’Alberto. Un uomo classe 1942 è uscito di strada con la sua Honda e l’auto è precipitata in una scarpata: dopo essersi ribaltata più volte, la vettura ha terminato la sua corsa sbattendo contro un albero. L’uomo, incastrato all’interno dell’abitacolo, ha telefonato per chiedere soccorsi che si sono subito attivati, ma l’auto era coperta dalle frasche degli alberi e il ritrovamento è stato molto laborioso. Dopo avere tagliato rami e tronchi, i Vigili del Fuoco sono riusciti a liberare l’82enne, poi trasportato in elimedica in condizioni di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.