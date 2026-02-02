Ravenna, incidente: paurosa uscita di strada, donna 60enne all’ospedale - Gallery

Un pauroso incidente stradale questa mattina poco dopo le 10 a Ravenna, con una donna di circa 60 anni trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Per cause in via di accertamento, la donna era alla guida di una Citroen C3 proveniente da Marina di Ravenna: l’auto percorreva la via Trieste, quando è uscita di strada autonomamente, circa 50 metri prima della rotonda dei Pineroli. La Citroen ha abbattuto la vegetazione che ne ha rallentato la corsa e per fortuna non ha incontrato alberi sulla sua strada.

La signora è sempre rimasta cosciente durante i soccorsi e dopo il primo intervento dei sanitari del 118 è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Cesena. Sul posto i Carabinieri di Ravenna per la viabilità, con parte di via Trieste chiusa al traffico. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per il recupero del mezzo.