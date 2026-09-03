Ravenna incidente nella notte in via Marabina, un ferito in elicottero all’ospedale

Incidente nella notte in via Marabina, nei pressi di Lido di Dante. Un nuovo episodio in una strada poco illuminata spesso al centro di sinistri stradali. Ieri verso le 23.30 si è registrato lo scontro frontale-laterale tra un furgone e una Bmw: un impatto violentissimo che poteva avere ripercussioni tragiche. Il bilancio parla di un uomo di 45 anni alla guida del furgone trasportato con l’elicottero (proveniente da Bologna) all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità. Alla guida della Bmw un 60enne modenese, che ha riportato ferite lievi. Sul posto la Polizia Locale di Ravenna, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 per i promi soccorsi.