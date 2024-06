Ravenna, incidente moto-bici a Lido Adriano, giovane gravissimo

Incidente moto-bici questa notte a Lido Adriano, nel tratto di via Manzoni che porta al ponte bailey, di collegamento con Lido di Dante. Per circostanze in corso di accertamento da parte della polizia locale, attorno a mezzanotte e mezza una bicicletta con in sella un giovane ed una moto di tipo enduro, condotta anch’essa da un ragazzo, si sono scontrate. Le ferite riportate dal centauro erano di media entità, mentre le condizioni del conducente della mountain bike sono apparse immediatamente critiche. Per soccorrerlo è giunta l’elimedica, che ha trasportato la persona coinvolta dal sinistro all’ospedale Bufalini. I rilievi dell’incidente, per via del buio, non sono stati semplici e gli agenti hanno utilizzato dispositivi di illuminazione a led per poterli condurre.