Ravenna, incidente mortale nella notte a San Patrizio: trentenne perde la vita

Incidente mortale nella notte verso le 3.30 a San Patrizio. In via Canalazzo un’auto con Bmw di grossa cilindrata con due trentenni a bordo è uscita di strada sbattendo contro un palo per poi distruggere una recinzione di un cortile di una casa e schiantarsi contro un albero. Dai primi riscontri, l’auto procedeva ad alta velocità e ha finito col ribaltarsi. Il conducente ha purtroppo perso la vita nonostante l’intervento dei sanitari con ambulanza e auto medicalizzata. L’altro uomo a bordo, rimasto ferito, è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita) all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Conselice supportati dal Radiomobile di Lugo e dai Vigili del Fuoco.