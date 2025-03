Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 19 lungo via Fosso di Miglio la strada della circonvallazione esterna ravennate. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale l’uomo stava guidando uno scooter di grossa cilindrata quando ha urtato un’auto ed è finito a terra, morendo sul colpo.

Maggiori informazioni più tardi