Ravenna, incidente: lo scooter finisce fuori strada e sfonda una recinzione, grave motociclista

Incidente questa mattina sulla via Reale al km 139, tra Glorie di Mezzano e Alfonsine, motociclista ravennate di 73 anni in gravi condizioni. Il sinistro si è verificato verso le 9.30: all’altezza di Villa Savoia, la Polizia Stradale e i mezzi Anas sono intervenuti per l’impatto tra uno scooterone T-Max e una Lancia Musa condotta da una donna 48enne. L’impatto laterale ha fatto volare la moto nel parchetto di Villa Savoia dopo avere sfondato la recinzione: il motociclista è stato subito soccorso e intubato e portato in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni.