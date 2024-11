Ravenna, incidente: l’autobus investe una ragazza di 18 anni in sella alla bici

Incidente questa mattina alle 8 a Ravenna in via Sant’Alberto all’incrocio con via Narsete. Per cause in via di accertamento, un autobus che procedeva verso il centro ha investito una ragazza di 18 anni in sella alla sua bicicletta. L’impatto si è verificato con lo spigolo sinistro del bus e la ragazza ha sbattuto violentemente il capo con il parabrezza del bus per poi venire sbalzata a terra. La giovane è stata trasportata dall’ambulanza del 118 in condizioni di media gravità. Tra i passeggeri dell’autobus anche una signora in gravidanza che dopo l’incidente ha avuto una crisi panico ed è stata anch’essa trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di Ravenna.