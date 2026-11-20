Un pauroso incidente questa mattina verso le 9 nel territorio di Ravenna, nella frazione di San Romualdo. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, nell’incrocio tra via Sant’Alberto e via Baderana (nei pressi del bar) un tamponamento tra due Peugeot è culminato con l’uscita di strada dell’auto autrice del tamponamento, col mezzo che si è ribaltato nelle adiacenze di un campo. L’uomo alla guida del mezzo ribaltato è stato liberato dai Vigili del Fuoco e soccorso dai Sanitari del 118 accorsi con due ambulanze. È stata quindi attivata l’elimedica che è atterrata nel campo sportivo adiacente e ha trasportato il ferito all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità. Ferite più lievi per i due anziani (un uomo e una donna) a bordo della Peugeot tamponata: sono stati soccorsi dai sanitari e non è stato necessario il ricovero.