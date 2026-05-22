Ravenna, incidente: l’auto finisce nel fosso e si schianta contro un muretto, grave una donna

Incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 maggio, a Ravenna in via Sant’Alberto, all’altezza del civico 292. Una donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni dopo che la sua auto è finita in un fosso, terminando la sua corsa contro un muretto. Al suo fianco un uomo, anch’egli ferito e inizialmente valutato in condizioni di media gravità. L’auto, guidata dalla donna, verso le 11.30 è uscita di strada in maniera autonoma, con un impatto molto violento contro il muretto. Sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e in seguito l’elimedica, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale, che ha chiuso il tratto che va dalla rotonda Bulgaria alla rotonda della Dir.