Ravenna, incidente: l’auto esce di strada, un ferito trasportato in elicottero all’ospedale di Cesena

Un pauroso incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Ravenna, con un 30enne trasportato in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Il sinistro verso le 13 in via Bonifica, quando un’auto con a bordo tre persone procedeva a forte velocità all’altezza di Lido Adriano. Per cause al vaglio della Polizia Locale, l’auto è uscita autonomamente di strada finendo nel terreno adiacente la carreggiata. Nonostante la velocità sostenuta, fortunatamente il mezzo non si è ribaltato, ma si registrano comunque tre feriti. Il più grave ha raggiunto Cesena in elicottero. Ferite più lievi per gli altri due occupanti, trasportati in ambulanza all’ospedale di Ravenna. I sanitari del 118 erano intervenuti con due ambulanze, per poi attivare l’elimedica.