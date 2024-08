Ravenna, incidente in zona porto: traffico in tilt sulla Classicana

Incidente questa mattina a Ravenna in via Classicana in piena zona porto. Poco prima delle 7.30, all’incrocio con la via XIII Marzo si è verificato uno scontro tra un furgoncino Citroen e una Volkswagen Touran. il furgoncino è volato nel fosso dalla parte opposta: sul luogo dell’incidente si sono portate tre 3 ambulanze del 118 con auto medicalizzata e i Vigili del Fuoco. Illeso l’uomo alla guida della Touran, mentre il furgoncino ospitava 4 persone, di cui 3 praticamente illese (in ospedale a Ravenna per accertamenti) e l’autista è stato portato all’ospedale di Cesena per accertamenti. Il traffico sulla Classicana è andato in tilt per almeno 45 minuti.