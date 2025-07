Ravenna, incidente: impatto tra bici e scooter, motociclista gravissimo

Un motociclista in gravissime condizioni trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. È il grave bilancio di un brutto incidente a Ravenna in via Trieste nella prima mattinata di oggi, verso l’incrocio con la Classicana. Poco dopo le 8, un 35enne in sella alla sua bici è venuto a contatto con uno scooter Vespa: lo scontro è avvenuto sul ponte ed entrambi procedevano verso Marina di Ravenna. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è crollato a terra e le sue condizioni sono apparse subito piuttosto gravi. Non destano preoccupazione invece le condizioni del ciclista, trasportato all’ospedale di Ravenna. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, gestito dalla Polizia Locale di Ravenna.