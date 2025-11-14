Ravenna, incidente: il Tir si ribalta e perde il carico di frutta, traffico in tilt sulla Romea Nord

Una mattinata funestata dagli incidenti quella di oggi (venerdì 14 novembre) a Ravenna. Un camionista ha perso il controllo di un articolato che trasportava frutta, con il mezzo che ha finito col ribaltarsi su un lato, adagiandosi sul guard rail. Già nella notte si era verificato un incidente simile con un altro camion, quindi è arrivato quello di questa mattina alle 10.15, sempre sulla rotonda della via Romea Nord all’interserzione con via delle Valli. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e il carico di frutta si è parzialmente rovesciato sulla carreggiata. oil camionista è stato trasportato in ambulanza condizioni di media gravità all’ospedale di Ravenna. Traffico in tilt e regolato dalla Polizia Locale, mentre i tecnici Anas stanno ripulendo la strada.