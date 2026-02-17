Ravenna, incidente: finisce nel fosso con l’auto, 71enne in ospedale in elicottero - Gallery

Incidente autonomo e finisce nel fosso con l’auto per un probabile malore: un uomo di 71 anni è stato trasportato in elicottero in condizioni di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. È il bilancio di un incidente avvenuto verso le 14.10 di oggi a Carraie di Ravenna, in via Formella Inferiore, non lontano dall’incrocio con via Formella Superiore. Il 71enne è uscito di strada in maniera autonoma con la sua Fiat Punto, finendo la sua corsa nel fosso e rimanendo bloccata all’interno del veicolo. In suo soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ravenna che l’hanno liberato per affidarlo ai sanitari del 118, inizialmente intervenuti con l’ambulanza. È stata poi attivata l’elimedica che l’ha trasportato all’ospedale di Cesena. Sul posto anche la Polizia Municipale e i Carabinieri di Ravenna.