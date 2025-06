Ravenna, incidente e traffico in tilt sulla via Romea Nord

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Ravenna sulla via Romea Nord, tra il km 3 e il km 4 in direzione Venezia, all’altezza della discarica Hera. Un tamponamento ha coinvolto due Tir (di cui uno con una cisterna) e una Volvo. Fortunatamente non risultano feriti gravi, ma la circolazione è andata in tilt. La Polizia Stradale di Ravenna ha gestito prontamente la situazione con un senso unico alternato, ma al momento sono inevitabili code di almeno un chilometro in entrambe le direzioni. Sul posto il Soccorso Stradale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 ma le condizioni degli occupanti dei veicoli coinvolti nel tamponamento non destavano alcuna preoccupazione.