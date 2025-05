Poco prima delle 8, sulla D14 Diramazione per Ravenna è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, in direzione della Autostrada A14 Bologna-Taranto, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 23,8.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Piangipane, tra il cavalcavia 516 (via Galassa) e il 515 (via Monaldina). Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Attualmente, sul luogo dell’evento, la circolazione è bloccata e inizialmente si sono registrati 2 km di coda all’interno del tratto chiuso. Gli utenti diretti verso la A14, dopo l’uscita obbligatoria a Fornace Zarattini, possono percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in D14 all’altezza di Bagnacavallo. Dopo circa un’ora di blocco, il traffico verso le 9 ha ripreso lentamente a defluire.