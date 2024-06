Ravenna, incidente: camion si ribalta sulla Romea

Incidente questa mattina verso le 6.30 sulla via Romea, quando un camion è uscito autonomamente di strada e si è ribaltato su un fianco. Il mezzo pesante proveniva da Venezia in direzione Ravenna sulla Romea e si è ribaltato al km 4.400 prima dell’isola ecologica. Il conducente è ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. In prima battuta sono intervenuti i Carabinieri di Ravenna, quindi i rilievi a cura della Polizia Stradale. Non pesanti per fortuna le ripercussioni sul traffico.