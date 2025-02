Ravenna, incidente: auto si ribalta nella notte, due giovani in ospedale

Un incidente dalla dinamica spaventosa che fortunatamente non ha provocato feriti gravi. È quello che si è materializzato nella notte tra giovedì e venerdì a Ravenna in via Dismano, con due giovani ricoverati in ospedale. Era passata da poco la mezzanotte quando una Lancia Ypsilon con a bordo due giovani (un ragazzo e una ragazza) poco più che ventenni attraversava l’abitato di Ponte Nuovo. Per causa in via di accertamento della Polizia Locale, il conducente avrebbe ha il controllo dell’auto, sbandando a destra e scontrandosi con due auto in sosta (una Volkswagen e una Fiat 500), per poi ribaltarsi su un fianco vicino all’incrocio con via Chioggia.

Sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica, i Vigili del Fuoco di e la Polizia Locale. Il ragazzo era rimasto incastrato all’interno della Lancia, liberato dai Vigili del Fuoco. perciò i pompieri hanno dovuto aprire il tettuccio del veicolo per liberarlo. I due giovani, sono poi stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena.