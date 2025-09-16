Ravenna, incidente: auto schiacciata da due Tir sulla Romea dir, giovane miracolato dopo un tamponamento - Gallery

Un grave incidente stradale e un giovane ferito e miracolato questa mattina alle 8 sulla Romea dir a Ravenna. La sua auto è rimasta schiacciata tra due Tir in un tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti a una quarta autovettura, una Citroen sbalzata fuori dalla corsia di marcia. Il giovane all’interno di furgoncino Ford ha riportato più traumi ed è stato trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Il sinistro sulla Romea dir all’altezza dell’incrocio con la via Canalazzo. Allo scattare del rosso al semaforo, si è innescato un tamponamento per la tardiva frenata di un Tir sloveno che ha centrato le due auto, precedute da un altro Tir slovacco. Mentre il furgoncino è rimasto incastrato, l’auto Citroen (illeso il conducente) è stata sbalzata fuori dalla fila, con la strada che è rimasta chiusa per una cinquantina di minuti per poi riaprire alle 8.50 in direzione porto. Traffico ancora bloccato invece in direzione Bologna.