Ravenna, incidente all’alba a Castiglione: in quattro gravi al Bufalini

RAVENNA - Grave incidente stradale all’alba di oggi, domenica 21 giugno, a Castiglione di Ravenna. Poco prima delle 7, due auto si sono scontrate frontalmente in via Camillo Torres, all’altezza del civico 75, provocando il ferimento grave di quattro persone. L’impatto, tra una Mercedes Classe A e una Lancia Ypsilon, è stato violento: tutti gli occupanti sono rimasti incastrati nelle vetture e sono stati liberati dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche quattro equipaggi del 118, l’automedica e l’elisoccorso. I feriti, una ragazza di 17 anni e tre uomini di 28, 29 e 60 anni, sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena con codici di massima gravità. La dinamica dello schianto è al vaglio della Polizia Locale di Ravenna, che ha effettuato i rilievi. Durante i soccorsi via Camillo Torres è rimasta completamente chiusa al traffico.