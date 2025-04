Traffico in tilt questa mattina sull’Adriatica a Ravenna. A causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli e in cui è rimasta ferita una persona, è provvisoriamente chiusa la corsia di marcia della statale 16, in direzione Nord, a Ravenna, in corrispondenza del km 147,700.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.