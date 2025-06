Ravenna, incidente a Lido Adriano: motociclista all’ospedale e traffico in tilt

Incidente nel primo pomeriggio di oggi Lido Adriano, in via Destra Canale Molinetto. Poco prima delle 15, all’altezza dell’incrocio con via Dell’Idrovora, si sono scontrati un autocarro e un ciclomotore Piaggio guidato da un 40enne. Il motociclista è caduto pesantemente sull’asfalto ed è stato soccorso dai sanitari del 118 accorsi con l’ambulanza. È quindi intervenuta l’elimedica che ha trasportato il ferito in condizioni di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Pesantissime le ripercussioni sul traffico per il mare, con almeno 2 km di coda. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico la Polizia Municipale di Ravenna.