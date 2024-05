Ravenna, incidente a Gambellara: feriti 4 giovani, il più grave è il conducente di 22 anni

RAVENNA - Quattro feriti: questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina attorno alle 4 in via Gambellara. Un’auto, guidata da un ragazzo di 22 anni, è finita fuori dalla carreggiata. Il conducente ha riportato le lesioni più gravi ed è stato trasportato al Bufalini di Cesena. Lo stesso ospedale nel quale sono stati ricoverati anche gli altri occupanti della macchina, con ferite di media gravità. L’incidente è avvenuto attorno alle 4, sul posto la polizia locale per i rilievi del caso, il 118 e i pompieri. Sono intervenuti anche i carabinieri in ausilio. E’ stato richiesto dagli agenti il test per eventuali positività ad alcol o droghe.