Ravenna, incidente a Classe: si schianta contro la cuspide dello svincolo

Un pauroso incidente questa mattina verso le 10 sulla statale Adriatica nel territorio di Ravenna all’altezza di Classe. Sullo svincolo con la Classicana, una monovolume Citroen guidata da un anziano di 86 anni si è schiantata contro la cuspide dello svincolo. L’impatto è avvenuto in maniera autonoma per cause al vaglio della Polizia Stradale e non ha coinvolto altri veicoli. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, quindi è stata attivata l’elimedica che ha trasportato l’86enne all’ospedlae Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità. Inevitabili i disagi per il traffico.