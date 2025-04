Ravenna, incidente a Casalborsetti: sbalzato dalla moto dopo lo scontro con un’auto

Incidente ieri pomeriggio a Casalborsetti e tanta paura per un motociclista trentenne. Teatro del sinistro la via Spallazzi, all’altezza del camping Pineta. Poco dopo le 17, il motociclista in sella alla sua Kawasaki procedeva in direzione nord quando si è trovato in mezzo alla strada una Hyundai, forse intenta in una manovra: l’impatto è stato inevitabile, con il motociclista sbalzato sull’asfalto dopo l’impatto con la parte anteriore dell’auto. È intervenuto l’elicottero da Bologna a supporto dei soccorsi, con il motociclista che fortunatamente è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato in ospedale in condizioni di media gravità. La strada è rimasta a lungo chiusa con i rilievi a cura della Polizia Locale di Ravenna e il supporto dei Carabinieri.