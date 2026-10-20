Ravenna, inchiesta “Mani d’oro”: lavoratori in presidio davanti alla Rosetti Marino

Questa mattina i sindacati hanno organizzato un presidio di protesta di fronte alla sede di via Trieste della Rosetti Marino. La protesta coinvolte in particolare i lavoratori impiegati negli appalti alla Rosetti Marino e appartenenti alle aziende Secom Service Srl, Geo Impianti Srl e Deepsea Srl. L’assemblea si svolge di fronte alla multisala Astoria, in via Trieste a Ravenna, e coinvolge i lavoratori interessati dalle conseguenze dell’inchiesta denominata “Mani d’oro”. Al centro dell’incontro anche il pagamento degli stipendi relativi al mese di settembre e le prospettive di continuità lavorativa.