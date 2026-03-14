Ravenna: inchiesta Cpr. Sospesi 3 medici indagati. Per altri 5 divieto di certificare

Tre sono stati sospesi per 10 mesi. I restanti cinque potranno continuare a lavorare in ospedale, col divieto però di visitare e certificare lo stato di salute degli stranieri irregolari destinati al trasferimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio. Questa la decisione presa dal giudice per le indagini preliminari Federica Lipovscek sugli otto infettivologi del reparto di Malattie infettive del “Santa Maria delle Croci” indagati a Ravenna nell’ambito dell’inchiesta sui presunti falsi certificati “anti-rimpatrio”.
La misura è stata disposta dal gip dopo l’interrogatorio preventivo di giovedì nel quale tutti gli operatori si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Una decisione che asseconda in buona parte la richiesta presentata dal pm Angela Scorza, titolare con il procuratore capo Daniele Barberini del fascicolo che ipotizza i reati di falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio.