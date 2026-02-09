Ravenna, incendio nella notte nella casa popolare: tre intossicati

Incendio nella notte nella casa popolare. Una nottata di apprensione quella dei residenti di via Ciliegi 4 a Ravenna, con l’incendio di un appartamento al primo piano e 3 persone leggermente intossicate e portate al Pronto Soccorso per accertamenti. Dai primi rilievi, pare che le fiamme si siano sprigionate dal corto circuito della batteria di una bici a pedalata assistita. I tre abitanti dell’appartamento sono stati messi in salvo dai Vigili del fuoco da Ravenna e Cervia, che hanno evacuato tutto lo stabile in via precauzionale. Sul posto anche i sanitari del 118 con due ambulanze e la Polizia di Stato. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse poco dopo le 5: gli abitanti degli altri alloggi della palazzina sono stati fatti rientrare nelle loro case, mentre l’appartamento colpito dall’incendio per ora è inagibile.