Ravenna, incendio nella notte: distrutto un capannone, danneggiata una casa, muore un cane - Gallery

Violento incendio nella notte in un capannone nella campagna di Ravenna, con le fiamme che hanno danneggiato anche la casa adiacente, fortunatamente senza conseguenze per i tre abitanti. La fiamme sono divampate attorno alle 5 in via dello Scolone, a sud della via destra Canale Molinetto a Ravenna. Gli automobilisti che percorrevano la via principale hanno dato l’allarme vedendo le fiamme altissime: i Vigili del Fuoco di Ravenna si sono subito attivati con l’autoscala, chiedendo rinforzi che sono giunti da Cervia e da Forlì. E’ intervenuto anche il 118 ma non risultano feriti, mentre è purtroppo morto un cane.