RAVENNA - Cinque giorni di lavoro ininterrotto dei vigili del fuoco per domare le fiamme, una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, campi e coltivazioni compromessi e un territorio costretto a fare i conti con le conseguenze ambientali della combustione. Era il 21 giugno 2023 quando la discarica di Mezzano, dove erano stati accumulati i rifiuti provenienti dall’alluvione del mese precedente, venne devastata da un incendio. L’inchiesta aperta a suo tempo dalla Procura di Ravenna ha portato al rinvio a giudizio nei confronti di quattro persone. Si tratta dell’amministratore delegato di Herambiente e di altri due manager della stessa società colosso nel settore dello smaltimento rifiuti e parte del Gruppo Hera, oltre al legale rappresentante di Acr, alla quale era stata affidata la gestione del sito. Devono rispondere a vario titolo di incendio colposo, inquinamento ambientale e omissione di atti d’ufficio.

La scelta di Mezzano

La discarica era stata individuata attraverso l’ordinanza regionale emanata dopo l’alluvione, che aveva demandato a Hera l’organizzazione dello stoccaggio. La società aveva quindi coinvolto Herambiente, che a sua volta aveva affidato l’area ad Acr. Ma sul modo in cui i responsabili gestirono il sito si concentrano le contestazioni. A partire dalle presunte carenze nelle misure di prevenzione antincendio. Secondo quanto emerso dalle indagini, nel sito mancavano gli estintori e l’unico mezzo disponibile per fronteggiare un eventuale principio di incendio era un trattore. Anche la disposizione dei rifiuti avrebbe violato le prescrizioni di sicurezza: le cataste erano troppo vicine tra loro, senza il rispetto delle distanze minime e dei corridoi necessari a impedire o quantomeno limitare la propagazione delle fiamme. Una situazione che, secondo l’accusa, avrebbe contribuito a trasformare l’innesco in un rogo di proporzioni tali da richiedere cinque giorni di intervento.

Diossine e colture distrutte

Le conseguenze non si fermarono alla discarica. Nei primi tentativi di contenere le fiamme sarebbero stati utilizzati anche gli impianti di irrigazione dei terreni agricoli e delle aziende vicine. Le acque e le operazioni di spegnimento finirono per compromettere campi e coltivazioni. Gli accertamenti successivi rilevarono inoltre la presenza di diossine nell’aria, con valori che raggiunsero livelli di allarme per la qualità ambientale.

Eppure, prima che il fuoco divorasse le cataste di rifiuti, i segnali di disagio erano già stati denunciati dai residenti. Da giorni si segnalavano miasmi, topi, mosche e altri animali infestanti. Tra gli esposti presentati alla Procura, veniva sollevato anche il rischio incendio per via delle alte temperature di quei giorni. Un disastro annunciato, che si era poi riverberato anche a livello politico, chiamando in causa possibili responsabilità condivise di Comune e gestore del servizio nella scelta e nella gestione del sito.

Schermaglie processuali

Ieri, alla prima udienza, il collegio penale composto dai giudici Antonella Guidomei, Cristiano Coiro e Nicola Neri Bernardi, si è riservato sull’eccezione di nullità per un presunto difetto di notifica dell’informazione di garanzia sollevato dai difensori Patrizio Orlandi, Guido Camera, Roberto Ricco e Cosimo Zaccaria. Il pubblico ministero Raffaele Belvederi si è opposto, insistendo per la celebrazione del processo anche in considerazione dell’impatto che l’episodio ebbe sulla comunità e dei danni ambientali provocati. Una vicenda sulla quale, ha sottolineato, è doveroso dare una risposta ai cittadini.