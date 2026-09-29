Ravenna, incendio in via Rocca Brancaleone, un operaio leggermente ferito - Gallery

Un’alta colonna di fumo nero, visibile in buona parte di Ravenna. È la scena che in tanti hanno visto questa mattina verso le 10 per un incendio che si è sprigionato in un cortile interno di una abitazione in via Rocca Brancaleone. Per cause al vaglio delle indagini dei Carabinieri, le fiamme si sono sprigionate dal materiale gommoso e plastico che stavano utilizzando alcuni operai al lavoro nel cortile. Il divampare delle fiamme ha provocato un fuggi-fuggi generale e un operaio è rimasto leggermente ferito e si è rivolto ai sanitari del 118 sopraggiunti con un’ambulanza. I Vigili del Fuoco (arrivati con due botti) sono al lavoro per contenere le fiamme, comunque rimaste nell’area cortilizia, mentre la Polizia Locale ha parzialmente chiuso la strada.