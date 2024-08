I vigili del fuoco di Ravenna sono intervenuti nella serata di mercoledì 28 agosto 2024 per spegnere un incendio divampato all’interno di un’abitazione in via Rivalta a Madonna dell’Albero. Non si registrano feriti. Salvo anche il gatto dei proprietari che si trovava in casa da solo e che si è salvato scappando in soffitta dove il lucernaio era socchiuso.