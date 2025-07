RAVENNA - Incendio in un appartamento di via Colombo Lolli poco dopo le 12. Due ragazze rientrate in casa, secondo quanto ricostruito, avrebbero acceso il condizionatore e da lì si sarebbero sprigionate delle fiamme forse a causa di un cortocircuito. Sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati dai vicini di casa, per spegnere le fiamme e ad aiutare le donne ad uscire di casa.