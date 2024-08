Ravenna, incendio in pineta tra Porto Fuori e Lido Adriano: Vigili del Fuoco in azione e lanci d’acqua dall’elicottero - VIDEO GALLERY

È stato domato in breve tempo il piccolo incendio sviluppatosi nelle prime ore di questa mattina a nord di via Bonifica. Si tratta di sterpaglie che hanno interessato una parte del sottobosco della striscia di pineta situata su una lingua di terra che si trova all’interno del bacino d’acqua della ditta Ecocave. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, anche con l’ausilio dell’elicottero, e sul posto sono arrivati anche i Carabinieri forestali e la Polizia locale. Sulle cause sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri forestali.