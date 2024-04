Ravenna, incendio doloso all’alba in spiaggia a Punta Marina. Bruciati tavoli e recinzione del Bbk. Danni alla cella frigorifera piena di champagne

Un incendio doloso all’alba di sabato 20 aprile 2024 in spiaggia a Punta Marina ha danneggiato tavoli, sedie e recinzione del Bbk proprio nel giorno in cui era fissata la data di partenza ufficiale della stagione estiva dello stabilimento. Il personale si è subito messo al lavoro per sistemare tutto e poter accogliere la clientela già dal pomeriggio, ma i danni restano comunque considerevoli: da una prima stima potrebbero aggirarsi sui 20mila euro essendo stata coinvolta anche la cella frigorifera con all’interno costose bottiglie di champagne. Le fiamme hanno interessato una porzione all’aperto dell’area, senza coinvolgere la parte principale della struttura. Sul rogo, divampato verso le 5, sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ma sulla natura delle fiamme sembrano esserci pochi dubbi anche perché sui social stanno già circolando video con le fiamme vive. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di una bravata di qualche giovane.