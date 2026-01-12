Ravenna, incendio davanti a Cisalfa: auto distrutta e traffico a rilento

Un incendio ha distrutto un’auto nel tardo pomeriggio a Ravenna, davanti al negozio Cisalfa, provocando disagi alla viabilità in zona Faentina. L’allarme è scattato intorno alle ore 18.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ad altre auto o strutture vicine. Per regolare il traffico e garantire la sicurezza dei cittadini, sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno coordinato la viabilità fino al completo ripristino della circolazione.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. La zona ha subito rallentamenti significativi per l’intervento dei soccorsi.