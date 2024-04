Ravenna, incendio all’interno della scuola Don Minzoni. Salta in rientro in classe: niente lezioni il 3 aprile

Vigili del fuoco al lavoro per un incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio all’interno dell’istituto Don Minzoni. Il fumo, evidente anche all’esterno dell’edificio di via Cicognani, ha reso necessaria anche l’evacuazione della struttura. Pur non ancora iniziate le lezioni per via delle festività pasquali, era infatti in corso un allenamento nella palestra della scuola. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia locale per agevolare l’intervento dei pompieri. Come spiegato da una nota del Comune, sul posto di sono recati anche i tecnici comunali e la dirigente scolastica. «In ogni caso - si legge - si può già anticipare che nella giornata di mercoledì 3 aprile 2024, l’attività didattica sarà sospesa».