Ravenna, incendio al porto. Brucia un nastro trasportatore

RAVENNA - Situazione sotto controllo in serata, dopo l’allarme diramato alle 18 all’altezza della Ifa, ditta affacciata sulla banchina del Largo Trattaroli, al porto di Ravenna.

A prendere fuoco pare sia stato un nastro trasportatore, a un’altezza di circa 10 metri da terra. Le fiamme si sono rapidamente propagate, rendendo indispensabile un intervento urgente dei vigili del fuoco.

Intervenute quattro squadre che sono rimaste al lavoro fino a tarda sera per mettere in sicurezza la zona e circoscrivere il rogo. Accertamenti in corso per appurarne le cause. Nessun ferito.