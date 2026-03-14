Ravenna, incendio al distributore: pronto intervento dei Vigili del Fuoco, pompe chiuse per motivi di sicurezza - Gallery

Incendio nella prima mattinata di oggi al distributore Eni di via Maggiore a Ravenna. Alle 6.50 è partito l’allarme da parte di alcuni passanti che hanno notato del fumo uscire dall’Eni Shop adiacente alle pompe dei carburanti. Immediato e provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco di Ravenna, prontamente giunti con botte, partenza, scala e mezzo Afa con bombole per permettere l’ingresso all’interno del locale. I Vigili del Fuoco hanno forzato porta, sono entrati con le bombole e hanno subito spento l’incendio, con il locale già invaso dal fumo. Il distributore è stato chiuso per motivi di sicurezza: sul posto anche il Radiomobile dei Carabinieri e la Polizia Municipale di Ravenna.