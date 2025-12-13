Ravenna, incendio a un furgone al distributore Eni: tre intossicati in ospedale - VIDEO GALLERY

Poteva diventare una tragedia quella della prima mattinata di oggi alle 7.30 a Ravenna, dove si è sprigionato un violento incendio che ha distrutto un furgone parcheggiato davanti al bar del distributore Eni di via Faentina. Il bar è molto frequentato e questa mattina alle 7.30, per cause in via di accertamento dei Carabinieri, il mezzo diesel ha preso fuoco a ridosso del locale. Il proprietario del furgone e i gestori hanno provato a spegnere le fiamme con gli estintori, ma è stato necessario il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco per contenere l’incendio, con una altissima colonna di fumo visibile da tutta la città. L’insegna del bar si è sciolta e il bilancio parla di tre intossicati portati in ospedale in ambulanza per accertamenti.