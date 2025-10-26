Ravenna, incendio a Marcegaglia. Nessun ferito

RAVENNA - Nella serata di sabato 25 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio a Marcegaglia. Le fiamme, da quanto ricostruito, sarebbero partite da una cabina elettrica e sono rimaste circoscritte, anche se si è alzata una densa colonna di fumo all’interno dello stabilimento. I pompieri hanno comunque avuto ragione dell’incendio in poco tempo, la produzione del reparto interessato, un laminatoio, è stata naturalmente interrotta dall’emergenza. Paura tra i lavoratori ma nessun ferito. Ancora da quantificare i danni e il tempo necessario per ripristinare la produzione.